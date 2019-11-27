Son Dakika Haberleri: Denizli'de 79 yaşındaki Cevdet Urel, 11 ayda 72 kitap okudu
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Denizli'de 79 yaşındaki Cevdet Urel, 11 ayda 72 kitap okudu

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başlatılan proje kapsamında 11 ayda 72 kitap okuyan 79 yaşındaki Cevdet Urel, en çok okuyanlar listesinde 2. sırayı aldı.

Denizli'de 79 yaşındaki Cevdet Urel, 11 ayda 72 kitap okudu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başlatılan proje kapsamında 11 ayda 72 kitap okuyan 79 yaşındaki Cevdet Urel, en çok okuyanlar listesinde 2. sırayı aldı.

Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kınıklı Mahallesi'nde belediyenin hayata geçirdiği "Kitap Kafe" projesi kapsamında 2 bin aktif üye, Pamuk Kafe içerisindeki kütüphanede 2 bin seçkin yazarın 3 bin 700 kitabına ulaşım sağlayabiliyor.

Kafede kitap okumanın özendirilmesi amacıyla hazırlanan "en çok okuyanlar" listesine göre, kütüphaneden 11 ayda 78 kitap alan tıp öğrencisi Umut Furkan Yılmaz ilk sırada gelirken, ikinciliği 72 kitap ile en yaşlı üyelerden 79 yaşındaki Cevdet Urel elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Avni Örki, kitap okumayı teşvik amacıyla hayata geçirdikleri Kitap Kafe'nin hizmete girdiği günden bu yana binlerce vatandaşın kitap okumasını sağladığını belirtti.

Kütüphanedeki kitap ve yazar sayısını her geçen gün artırmaya devam ettiklerini anlatan Örki, "Genç okurseverimizin yanı sıra emekli olmuş ama okumaktan vazgeçmemiş kitapseverlerimiz de var. Ne mutlu bize ki, gencinden yaşlısına vatandaşımızın istediği kitaba ulaşmasına ve okumasına vesile oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Listede ilk sırayı alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yılmaz, hizmetten memnun olduğunu dile getirdi.

Cevdet Urel de kütüphanede çeşitli türden kitaplar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Zaman zaman buraya gelip ödünç kitap alıyorum. Hatta benim burada okuduğum kitaplardan bazılarını buraya gelemeyen çevremdeki insanlara da veriyorum ve onların da kitap okumasını sağlıyorum. İnsan okudukça kendisini daha iyi tanıyor."

Pamukkale, Kınıklı, Denizli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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