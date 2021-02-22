Denizli'de 8 alkol ve eşya kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Denizli'de 8 alkol ve eşya kaçakçısı yakalandı

Denizli'de alkollü içki ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Denizli'de alkollü içki ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 8 şüphelinin yanı sıra 276 litre kaçak şarap, 100 adet alkol imalarında kullanılan malzeme, 18 adet kaçak matkap, 9 adet kaçak cep telefonu, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ve mermileri ele geçirildi. - DENİZLİ

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