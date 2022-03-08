DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

08.03.2022 12:47

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.

DENİZLİ'de polis, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan yargılandıkları davalarda hapis cezası kesinleşen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Acıpayam ilçesinde düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., A.C., O.Ö., A.B., Ö.C., M.S., H.K. ve U.Ş. yakalandı. 8 kişi polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI
DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI
DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI
DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI
DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI
DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI

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Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ'DE FETÖ OPERASYONU: 8 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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