Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

08.03.2022 11:44
Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 firari hükümlü yakalandı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, cezaları kesinleşen hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda Ö.D, A.C, O.Ö, A.B, Ö.C, M.S, H.K. ve U.Ş. yakalandı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.???????

Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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