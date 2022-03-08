Denizli'de 8 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i kadın 8 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, cezaları kesinleşen hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda Ö.D, A.C, O.Ö, A.B, Ö.C, M.S, H.K. ve U.Ş. yakalandı.
Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.???????
Kaynak: AA
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