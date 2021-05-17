Denizli'de 839 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 839 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine sabah saatlerinde harekete geçti. Kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüpheli otomobil durduruldu. Narkotik köpekleriyle otomobilde yapılan aramalarda, 839 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.