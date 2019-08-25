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Denizli'de 846 yıllık "Sudan Koyun Atlatma Yarışması"

1 saat önce

Denizli'de UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 846 yıllık 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı', 28 yarışmacının katılımı ile başladı.

Denizli'de 846 yıllık

Denizli'de UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 846 yıllık 'Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı', 28 yarışmacının katılımı ile başladı. Yarışmada Büyük Menderes Nehri'ne giren çobanı takip eden koç ve sürüsü, nehirden karşıya geçmeye çalıştı.


846 yıllık "Sudan Koyun Atlatma Yarışması"nda çobanlar eğittikleri koç ve sürülerini sudan geçirmeye çalıştı. Büyük Menderes Nehri'nin boyu yaklaşık 1 metre olan sığ kısmında yapılan yarışmaya çobanlar mor, turuncu, sarı ve mavi renklerde boyadıkları koçları öncülüğündeki sürüleri ile katıldı. Çobanın önde koşarak nehre girdiği, eğer sürüsü onu takip ederse başarılı sayıldığı yarışmaya bu yıl 28 çoban katılırken, yarışmanın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.


Sudan geçen çobanlar alkış aldı


Yarışmada suya giren ilk çobanın sürüsü kendisini takip etmeyerek suya girmezken, yarışmacı bu yüzden elendi. Yarışmada suya kendisi ile birlikte 2,3 ve 4. sıradaki hayvanları giren diğer çobanlar ise başarılı sayıldı. Yarışma alanını dolduran vatandaşlar, sürüsü kendisi ile birlikte sudan geçen çobanları uzun süre alkışladı. Sürüsü peşinden gelmeyen çobanlar ise suya girmeleri için çaba sarf etti. Ancak belli bir süre sürünün suya girmemesi üzerine çobanlar jüri tarafından başarısız görünerek yarışmadan elendi.


Yarışmaya katılan çobanlar, koç ve koyunlarını yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini ve yılarca uğraştıklarını dile getirdiler. Bazı çobanlar ise, koyunlarını maniler ile yetiştirdiklerini ve yarışmanın olmazsa olmazının maniler olduğunu dile getirdiler.


Yarışmada sürüleri kendileri ile birlikte sudan geçen çobanlar büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederken, sürüleri sudan geçmeyen çobanlar ise umutlarının önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek yarışmada olduğunu kaydettiler.


Akşam saatlerine kadar devam edecek yarışmaya çevre ilçelerden de katılım oldu. - DENİZLİ

Büyük Menderes Nehri, Denizli, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
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