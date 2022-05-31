Denizli'de 85 kaçak göçmen sınır dışı edildi

DENİZLİ'de, polisin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonunda; hiçbir belgesi olmayan, kalış sürelerini ihlal eden ve toplumun huzuru bozduğu belirlenen 85 kişi yakalanıp, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak girerek Denizli'de kalan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yaptı. Kentin en kalabalık caddeleri, Oto Santral Garajı başta olmak üzere yapılan operasyonda; Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren, yasal kalış sürelerini ihlal eden, izinsiz çalışan ve ayrıca suça karışarak halkın huzurunu bozup, kamu düzeni, kamu güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu 85 kişi yakalandı. İşlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 85 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.