890 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 890 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdiği uyuşturucu için kentte torbacı olarak tabir edilen kişilerle pazarlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, takip sonucu evinde gözaltına alındı.

Evin deposunda yapılan aramada 890 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.