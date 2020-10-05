Denizli'de, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesinde yaklaşık 9 ay önce meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmada S.A. adlı kişinin çaldığı 7 keçiyi sattığını belirledi.
Çalıntı olduğunu fark etmeden keçileri alan D.M'nin de ifadesine başvuruldu.
Hırsızlık ve yaralama suçlarından 7 ayrı sabıkası bulunan S.A. gözaltına alındı.
Çalıntı keçiler sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de 9 ay önce çalınan keçiler sahibine teslim edildi - Son Dakika