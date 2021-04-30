Denizli'de 90 yaşındaki kadın okuma yazma öğrendi - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde 90 yaşında okuma yazma öğrenen kadın kendi adını yazmanın mutluluğunu yaşıyor.
Karalar Mahallesinde yaşayan 7 çocuk, 19 torun sahibi 90 yaşındaki İsmi Arslan, Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından mahallede açılan okuma yazma kursuna katıldı.
Arslan, salgın tedbirleri kapsamında devam ettiği kursta 2 ayda okuma yazma öğrendi.
İsmi Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının maddi imkansızlıklar yüzünden kendisini okutamadığını belirterek, "Adımı soyadımı yazmak çok güzel, öğrenmenin yaşı yok." dedi.
Kaynak: AA
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