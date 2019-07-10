Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı (2)
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2 KİŞİ TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen şüphelilerden Önder E. (30) ve Cemal A. (32) 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Zülfü Naz K. (41) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Önder E. (30) ve Cemal A. (32) 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Zülfü Naz K. (41) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,
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