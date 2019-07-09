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Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı-YENİDEN

39 dakika önce

Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltıDenizli'nin Bekilli ilçesinde, kenevir ekiminden başlayarak esrar üretimi yaptığı belirlenen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı
Denizli'nin Bekilli ilçesinde, kenevir ekiminden başlayarak esrar üretimi yaptığı belirlenen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 93 kilo esrar ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin mısır tarlası ve ormanlık alanı keneviri gizlemek için kullandıkları ortaya çıkarken, kenevir ekili alanlar drone ile havadan görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bekilli ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiğini öğrendi. Çalışma kapsamında polis ekipleri, kenevir ekiminden başlayarak esrar üretimi yapan zehir tacirlerini takibe aldı. Şüphelilerin mısır tarlası ve ormanlık alanı, keneviri gizlemek için kullandıkları ortaya çıktı. Kenevir dikili alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, geçen pazar günü operasyon düzenledi. Belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 93 kilo esrar ele geçirdi. Ayrıca gözetleme dürbünü, kenevir kesimi için kullanılan bağ makası gibi çeşitli materyaller de ele geçirildi. 65 kök kenevir bitkisi imha edilmek üzere ekili oldukları tarla ve ormanlık araziden toplandı. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.
Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı-YENİDEN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:53 Kaynak: DHA
Bekilli, Kenevir, Denizli, Güncel
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