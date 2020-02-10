Denizli'de 933 TOKİ konutu için kura çekildi - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 933 konut için kura çekimi yapıldı.



Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekim törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.



Protokol konuşmalarının ardından 2+1 ve 3+1 şeklinde planlanan 2 etap 933 konut için hak sahipleri belirlendi.

Kurada isimleri çıkan vatandaşlar büyük heyecan yaşadı, bazıları sevinç gözyaşı döktü.

Çekilişte ismi okunan Şadiye Acun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. 'Çıkmaz' diye düşünüyordum ama oldu, Allah'ıma şükürler olsun." dedi.



Ayşe Suntuş ise büyük heyecan yaşadığını ve sevinçten konuşmakta güçlük çektiğini anlatarak, "Devletimiz bize bu imkanı sağladı. Çok mutluyuz." diye konuştu.