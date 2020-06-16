Denizli'de 99 yıl önce yakılarak öldürülen 83 Türk'ün mezarı tespit edildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 99 yıl önce Yunan işgal güçleri tarafından yakılarak katledilen 83 Türk'ün mezarı Cabar Mahallesi'nde tespit edildi. Gerçekleştirilen programa katılanlar, yıllar sonra tespit edilen mezarlığı ziyaret etti.

Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetleri tarafından, 2 Nisan 1921'de Denizli'nin Çivril ilçesi Cabar Mahallesi'nde yaşanan katliamda can verenlerin mezarı, yapılan araştırmalar neticesinde bulundu. Hayatını kaybedenlerin mezar yeri, Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı'nın ardından açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen programa katılanlar, yıllar sonra tespit edilen mezarlığı ziyaret etti.

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, burada yaptığı açıklamada Milli Mücadele döneminde Denizli'nin çok önemli olaylara tanıklık ettiğini söyledi. Yunan işgal güçlerinin Çivril, Güney ve Buldan havzasını işgali esnasında çok büyük zulüm ve katliamlara imza attığını anlatan Tok, "Yunan işgali sırasında büyük katliamlar var. Yunan askerleri Cabar köyünü bir gece baskınıyla 83 kişiyi çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkeği katlederek yakmıştır. Köy daha sonra yeniden inşa edilmiştir. Bulunduğumuz alan 83 canımızın, şehidimizin yatmış olduğu bir mezarlıktır" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ise, kurumunun her zaman tarihe ve geçmiş değerlere sahip çıktığını vurgulayarak, yapılan zulmü unutturmayacaklarını söyledi.