Denizli'de, AA muhabiri Zeyrek

Denizli'de, Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneğinin (AYSİAD) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "AYSİAD Ödül Töreni"nde Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Sebahatdin Zeyrek "İş İnsanı Basın Ödülü" kategorisinde ödül aldı.



Bu yıl 12 kategoride gerçekleştirilen yarışmanın ödül gecesi Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi.



Törende konuşan AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık, gecede ödül alanları tebrik ederek, güç ve gönül birliği yaparak AYSİAD'ı geleceğe taşımaya çalıştıklarını söyledi.



Derneğin başarılı işlerini, güzel düşünceler sayesinde yaptıklarını anlatan Çatlık, "Derneğimiz yönetici, sanayici ve iş adamları tarafından el ve güç birliğiyle kuruldu. Biz de Denizli'ye hizmet eden, çalışan, tarihe katkıda bulunan kişilerin yaptıkları çalışmaları ve ürettikleri projeleri ödüllendirmek istedik. Özel bir yazılım sayesinde oylar kullanıldı. Daha sonra yapılan oylamanın ardından ödül alacak isimleri belirledik. Geceye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ödül alanların internet sitesi üzerinden yapılan oylamayla belirlendiği yarışmada, AA muhabiri Sebahatdin Zeyrek, kentin ulusal alanda tanıtımını sağladığı haberler nedeniyle "İş İnsanı Basın Ödülü" kategorisinde ödüle layık görüldü.



Zeyrek'e, ödülünü Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı takdim etti.



Öte yandan, gecede "En güzel türkçe isimli iş yeri" ödülünü Salih Keskin, "İş insanı girişimcilik" ödülünü Hayrullah Tekin, "İş insanı yenilikçi yatırım" ödülünü Mustafa Kemal Özdemir, "Kent tarihine katkı" ödülünü ise Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Turgut Tok aldı.

Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.