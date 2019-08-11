Son Dakika Haberleri: Denizli'de acemi kasaplar hastanelere akın etti
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

1 saat önce

Denizli'de kurban kesimi esnasında yaklaşık 110 kişi kesici aletler ve hayvan tepmesi sonucu yaralanarak hastanelere başvurdu.

Denizli'de acemi kasaplar hastanelere akın etti, System.String[]
Denizli'de kurban kesimi esnasında yaklaşık 110 kişi kesici aletler ve hayvan tepmesi sonucu yaralanarak hastanelere başvurdu.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kazaları yaşandı. Sabahın erken saatlerde kurbanlıklarını kesmek isten 110 yakın vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanmalar genelde kesim esnasında yaşanırken, et doğrama ve hayvan tepmesi sonucu da çok sayıda kişi yaralandı. Bıçak ve satır ile meydana gelen yaralanmalarda kazazedeler genellik özel araçlar ile hastanelere getirildiler. Kurban kazazedeleri çoğunlukla Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri'ne başvurdu.

Hastane yetkililerinden alınan bilgilerde acemi kasap sayısının akşam saatlerine kadar artabileceği belirtilirken, bu yıl ki yaralanma sayısının ise geçen yıllara göre düşük olduğu da vurgulandı.

Öte yandan, acemi kasaplar hastane önlerinde kendilerini bekleyen basın mensuplarını görünce önce şaşırırken, çoğunluğu ise düştükleri durum karşısında gülümsemekle yetinerek açıklama yapmadılar.

Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kollarından yaralı olduğu gözlenirken, bazıları ise hayvan tepmeleri sonucu bacaklarını tutarak tedavi olmak için hastaneye girdiler. - DENİZLİ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı
Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti Kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 15:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de acemi kasaplar hastanelere akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]