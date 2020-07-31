Denizli'de acemi kasaplar hastanelere akın etti - Son Dakika

Denizli'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

DENİZLİ'de Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurbanlıklarını kesmek için kollarını sıvayanlar acemi kasaplardan bazıları hayvanların darbeleri ve bıçakla yaralandı. Acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanları keserken ya da et doğrarken yaralanan acemi kasaplar, kentteki Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu. Elini, parmaklarını, kollarını ya da bacaklarını kesenler, hastanelerde tedavi edildi. Kesikleri derin olan acemi kasaplar, hastanelere kaldırılırken, hafif kesikleri olanlar yakınları tarafından özel araçlarla getirildi. Denizli merkezde öğle saatlerine kadar 96 kişinin hastanelerin acil servislerine başvurduğu, yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.