Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika
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Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı

24.04.2022 18:03

Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti Denizli'de hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de hafif ticari aracın ara sokakta çarptığı 7 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Doğum gününe 11 gün kala hayatını kaybeden çocuğun acı haberini alan yakınları, "Ne olur son bir kez göreyim' diyerek ağıtlar yaktı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit'e, Mehmet A. idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının cansız bedene bakarak, 'Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı
Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı
Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı
Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı

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Denizli, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de acı olay... Ölen çocuğun yakınlarının sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika


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