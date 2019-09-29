Son Dakika Haberleri: Denizli'de "Açık Sokaklar Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de "Açık Sokaklar Günü" etkinliği

1 saat önce

Denizli'de düzenlenen "Açık Sokaklar Günü" etkinliğine katılan yüzlerce kişi bisiklet kullandı.

Denizli'de

Denizli'de düzenlenen "Açık Sokaklar Günü" etkinliğine katılan yüzlerce kişi bisiklet kullandı.

Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Birliği (ISCA) önderliğinde kutlanmaya başlanan "Açık Sokaklar Günü" ekinlikleri kapsamında Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İnovasyon Derneği (DİDER) öncülüğünde bisikletli kortej oluşturuldu.

"Şimdi hareket zamanı, birlikte yürüyelim" sloganıyla düzenlenen programa bisikletleriyle katılanlar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda pedal çevirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı etkinlikte hareketli yaşamın önemine dikkati çekmek için "İki teker dünyaya yeter", "Bisiklet bin, paran cebinde, sağlığın yerinde kalsın" ve "Arabadan in, bisiklete bin" yazılı pankartlar kullanıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yaptığı konuşmada, amaçlarının teknolojik bağımlılığı azaltarak sağlıklı kalabilmeye dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Zolan, "Hareketi ihmal etmemek ve daha çok hareket ederek sağlığımıza kavuşmak, zihnimizi dinç tutmak ve araçtan inerek bisiklete binmeye dikkati çektik. Tüm dünyada bugün bisikletliler sokaklarda yerini aldı. Bu etkinlik bugüne mahsus olmamalı. Denizli'de bisiklet yollarımız artarak devam ediyor. Herkesi bisiklet binmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkarılan 15 temmuz gazisi: biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz
Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde zarar gören 29 okula Pazartesi günü tatil İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yol çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:17:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de "Açık Sokaklar Günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]