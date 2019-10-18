Denizli'de acil sağlık sempozyumu

Denizli'de Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) tarafından düzenlenen 6. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon Sempozyumu, ülke genelinden acil sağlık uzmanlarının katılımıyla başladı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Dernek Genel Başkanı Abdullah Baltacı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağlık çalışanlarının eğitiminde ve mesleki gelişimlerini sürdürmede doğru stratejilerin uygulanmasını zorunlu kıldığını söyledi.

Çalışma hayatında iş birliği yapan paydaş kurumların birleştirici bir anlayış ve işbirliği içerisinde gerçekleştireceği bu bilimsel şölenlerin sağlık sistemine önemli katkılarda bulanacağına inandığını ifade eden Baltacı, "Alanında uzman konuşmacılarımız burada farklı kültür ve coğrafyalardan harmanlanan bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Bu sempozyumlar sayesinde ülkemizdeki acil sağlık sisteminin gelişimine katkıda bulunmayı ve yaşadığımız sorunlara karşı da ortak aklı hakim kılmayı hedefliyoruz." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sağlık Bakanlığı İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Şamil Kurgun ile sağlık personeli katıldı.