Denizli'de acil servis bekleme salonunda ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinin bekleme salonunda dün, Basri Gündoğan çalışanlarca hareketsiz halde bulunmuş ve yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Yakınları, yaşlı adamın kimsesiz olmadığını, hastaneye tedavi olmak için gittiğini söyledi.

Cenaze törenine, Basri Gündoğan'ın Aydın 'ın Nazilli ilçesinden gelen akrabaları ile 4 çocuğu katıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis bekleme salonunda hayatını kaybeden 70 yaşındaki Basri Gündoğdan'ın cenazesi, otopsinin ardından akrabaları tarafından alındı.

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