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Denizli'de acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, köpek çiftliğine ceset gömmeye çalışan acil tıp teknisyeni ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, köpek çiftliğine ceset gömmeye çalışan acil tıp teknisyeni ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisinde bulunan köpek çiftliğinde bir kişinin ceset gömmeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin olay yerine geldiğini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlatan ekipler, toprağa gömülmek üzere çuval içerisine konulmuş erkek cesedi buldu.

Göğüs kısmında mermi izleri olan cesedin Sercan Yıldırım'a (23) ait olduğunu belirleyen ekipler, cenazeyi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan ve acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen H.D'nin ilk ifadesinde, Sercan Yıldırım ile geçen cumartesi akşam saatlerinde çiftlikte buluştuğunu ve aralarında çıkan tartışma sonucu maktulün göğsünden vurulduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Bu arada zanlının yardım aldığını iddia ettiği şüpheliler S.Ç, S.Ş. ve T.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı iki otomobil ise incelenmek üzere emniyetin bahçesine götürüldü.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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