"Adın cinayete karıştı" yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekenin elebaşı Metin Y'nin 11 suç kaydının bulunduğu, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik de telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y. ile Galip K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Evdeki 2 bilezik ve 50 bin lirayı inceleneceği bahanesiyle alan kişilerin uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan İ.Ö, jandarmaya başvurdu.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu