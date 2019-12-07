Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, Afgan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu T.N, Topraklık Mahallesi'ndeki polis ekibine iki kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Polis ekipleri, T.N'nin gösterdiği 573 Sokak'taki evde yaptıkları incelemede Afganistan uyruklu iki kişiyi biri boynundan, diğeri karnından bıçaklanmış halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, şahısların öldüğünü tespit etti.

T.N. gözaltına alındı, cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısının, cinayetin andından evden çıkıp polis merkezine doğru yürümesi çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.