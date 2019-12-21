Denizli'de ağaç budamak isterken yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ağaç budarken bileğinden ve boğazından yaralanan kişi hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Sultan Süleyman Caddesi üzerindeki ikamet eden Erdal Kılınç (50), evinin önünde bulunan ağacın dallarını spiral aleti ile budamak istedi.

Kılınç, kontrolünü kaybetmesi sonucu bileğini ve boğazını kesti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kılınç, hastanede yaşamını yitirdi.