Denizli'de ağaç budamak isterken yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de ağaç budamak isterken yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de ağaç budamak isterken yaralanan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ağaç budarken bileğinden ve boğazından yaralanan kişi hastanede vefat etti.

Denizli'de ağaç budamak isterken yaralanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ağaç budarken bileğinden ve boğazından yaralanan kişi hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Sultan Süleyman Caddesi üzerindeki ikamet eden Erdal Kılınç (50), evinin önünde bulunan ağacın dallarını spiral aleti ile budamak istedi.

Kılınç, kontrolünü kaybetmesi sonucu bileğini ve boğazını kesti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kılınç, hastanede yaşamını yitirdi.

Erdal Kılınç, Zeytinköy, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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