Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarparak yoldan çıkması sonucu 8 aylık hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı.

Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarparak yoldan çıkması sonucu 8 aylık hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı.


Şaban Damgacı'nın kullandığı 06 AK 9828 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda önce bariyere daha sonra refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Damgacı ile eşi Özge, oğlu Murat Damgacı ile yakınları 8 aylık hamile Fiden Kazancıo (27), eşi Muhammet Kazancıo ve Hüsne Aslan yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Figen Kazancıo'yu bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Ağır yaralı Figen Kazancıo müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, çocuğu ise sezaryen yöntemi ile anne karnından alınarak yoğun bakıma konuldu.

Bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki hamile kadın öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]