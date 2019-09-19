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Denizli'de ağaçların kesilip define arandığı iddiası

15 dakika önce

Denizli'nin Çal içesinde ormanlık alanda 100 yaşındaki 43 ağacı kesip define aradığı öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

Denizli'de ağaçların kesilip define arandığı iddiası, System.String[]

Denizli'nin Çal içesinde ormanlık alanda 100 yaşındaki 43 ağacı kesip define aradığı öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çal İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Baklançakırlar Mahallesi Yokuşdibi mevkisinde devriye görevi sırasında ormanlık alanda kesilmiş çok sayıda ağaç gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 1. derece sit alanı olan ormanlık alanda yaklaşık 100 yaşında olan 43 çam ağacını A.D'nin kestiğini tespit etti.

A.D'nin bölgede define aramak için 5 metre derinliğinde kazı yaptığını belirleyen jandarma, zanlıyı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan A.D'nin evinde ve arazisinde yapılan aramada, motorlu testere, ruhsatsız silah ile evinin önünde üzeri örtülmüş ve satışa hazır 20 ton odun bulundu.

A.D. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Jandarma, Denizli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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