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Denizli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü

1 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde ağaçtan düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Ali Sönmez, hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de ağaçtan düşen yaşlı adam öldü, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde ağaçtan düşerek ağır yaralanan 65 yaşındaki Ali Sönmez, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Sönmez (65) 1 Ekim Salı günü, Aktuztaşı Mevkisi'ndeki meşe ağacına çıktı. Ağaç dalından uzanarak bağdaki üzüm salkımlarını toplamak isteyen Sönmez, düşerek ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerine Çameli Devlet Hastanesine kaldırılan ardından da Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Sönmez, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sönmez'in cenazesi Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ali Sönmez, Denizli, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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