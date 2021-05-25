DENİZLİ'DE AĞILA SALDIRAN KURT, 4 KOYUNU TELEF ETTİ - Son Dakika

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde bir ağıla giren kurt, 4 koyunu telef etti. Kurdun koyunlara saldırma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün saat 05.00 sıralarında, kırsal Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye inen bir kurt, İrfan Yanıkan'a ait evin bitişiğindeki koyun ağılına girip, 4 koyunu telef etti. Gelen sesler üzerine ağılına giden Yanıkan, koyunların bulunduğu alanı kontrol etti. Yanıkan'ı gören kurt, ormanlık alana kaçtı. Kurdun koyunlara saldırma anı ağılda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kurdun bir koyunun üzerine atlaması ve boynunu ısırarak boğması yer alıyor.