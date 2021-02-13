Denizli'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de cinayetle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 2013'te silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuğu öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla "kasten adam öldürmek" suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve bir süredir firari olan H.H.K'nin İncilipınar Mahallesi'nde saklandığı yeri tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan firari hükümlü H.H.K, adli makamlara sevk edildi.

Daha önce de tutuklu bulunduğu cezaevinden Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak çıktığı öğrenilen H.H.K, 3 Aralık 2013'te kendisini dövdüğünü söyleyen oğlu Yahya Ç. ve yeğeni M.Ç. ile görüşmeye gelen baba Y.Ç'ye av tüfeğiyle ateş etmiş, Yahya Ç. hayatını kaybetmiş, Y.Ç. ile M.Ç. yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çal ilçesinde bir eğlence merkezinde yakalanan H.H.K, 5 Aralık 2013'te adli makamlarca tutuklanmıştı.