Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de ağustos ayında bin 406 konut satıldı.



Denizli'de konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında artarak bin 406 oldu. Bu satışların 481'i ilk satış, 925'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Kentte ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 163,2 oranında artış göstererek 508 oldu. 508 ipotekli satışın 196'sı ilk satış, 312'si ikinci el satış oldu.



Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 oranında azalış göstererek 898 oldu. Bu satışların 285'i ilk satış, 613'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ