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Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu - Son Dakika

Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu

21.06.2021 10:33

Denizli'nin Kale ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Denizli'nin Kale ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Koçarboğazı Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Haydar Şipal, gök gürültüsünün ardından bahçesinden ses geldiğini duyarak ahırı kontrol etti.

Ahırdaki 4 ineğin hareketsiz yattığını gören Şipal, durumu veteriner hekime bildirdi. Veteriner hekim, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.

Şipal, AA muhabirine, hayvanlarını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Ahıra gittiğimde 5 ineğimden 4'ünün yerde durduğunu gördüm. Hayvancılıkla uğraşıyorum ve başka bir geçim kaynağım yok. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum." dedi.

Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu
Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu
Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu
Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu
Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu
Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu
Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu

Veteriner, Hisarcık, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 4 inek telef oldu - Son Dakika


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