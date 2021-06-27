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Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü - Son Dakika

Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü

27.06.2021 11:06
Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 23 büyükbaş hayvan hayvan yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 23 büyükbaş hayvan hayvan yaşamını yitirdi.

Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Erol Karauzun'a ait ahırda dün akşam saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Samanlık bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında 23 büyükbaş hayvan ölürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ahır sahibi Erol Karauzun, yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü
Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü

İtfaiye, Yangın, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü - Son Dakika


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