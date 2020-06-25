Denizli'de AK Parti'li kadınlardan sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanlığı, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekmek için "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" kampanyasına katıldı.

AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Aysel Harmander, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca organize "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyası kapsamında İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

Mavi gezegende, diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı olduğunu ifade eden Harmander, şunları kaydetti

"Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. Sokak hayvanları için, belirli günlerde 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz."

Harmander, herkesten kampanyaya destek olmasını istedi.