- Denizli'de akıl almaz hırsızlık: 4 tonluk konteyneri çekici çaldılar - Son Dakika

- Denizli'de akıl almaz hırsızlık: 4 tonluk konteyneri çekici çaldılar

4 tonluk konteyneri çekici ile çalan hırsızları JASAT yakaladı

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip 4 tonluk konteyneri çaldılar ama jandarmadan kaçamadılar

DENİZLİ - Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçtiğimiz hafta sonunda 4 tonluk konteyneri çekici ile çalan 2 şahıs jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı.

Sarayköy ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. İlçede sürücü kursu olarak faaliyet gösteren bir iş yerine ait olduğu öğrenilen yaklaşık 4 ton ağırlığındaki konteyneri geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanan şahıslar çekiciyle çalarak kendilerine ait iş yerine götürdüler. İhbar üzerine harekete geçen JASAT timi Merkezefendi ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile detaylı bir çalışma başlattı.

Çevrdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan JASAT timi hırsızlığa yapan kişilerin Habibullah Ç., ve Ferdi D., isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Ardından şahısların iş yerine baskın düzenleyen JASAT timi ve diğer jandarma ekipleri çalınan konteyneri elleri ile koymuş gibi buldular.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Habibullah Ç., ve Ferdi D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon ile 4 tonluk konteynerleri çalan 2 şahsı olayın üstünden 24 saat dahi geçmeden yakalamayı başardı.