Son Dakika Haberleri: Denizli'de akıl almaz olay
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizli'de akıl almaz olay

1 saat önce

Denizli'de bir kişi, karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Denizli'de akıl almaz olay, System.String[]

Denizli'de bir kişi, karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs yakalanırken, yanlışlıkla vurulan kadın ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1891 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ali K. isimli şahıs dini nikahlı eşi G.K.'den bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.'nin oturduğu binanın önüne otomobil ile giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., G.K. isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Sevgi G.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Sevgi G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Kaçan şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı


Olay sonrası otomobil ile kaçan Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Afyonkarahisar polisi tarafından gözaltına alınan şahsın Denizli'ye gönderileceği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Türkiye'de bir ilk! Teknoloji firması erkek çalışanlara 6 ay babalık izni verdi Vahşi saldırgan, demir çubukla gasp ettiği 91 yaşındaki kadını ölüme terk etti Galata Köprüsü'nde intihara kalkışan turisti, başka bir turist kurtardı! Nefes kesen anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 14:08:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de akıl almaz olay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]