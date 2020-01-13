Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (3) - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (3) - Yeniden - Son Dakika

Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (3) - Yeniden

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Hüseyin Arslan (40), alacak yüzünden husumetli olduğu 3 kişiyi öldürdükten sonra, aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (3) - Yeniden, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Hüseyin Arslan (40), alacak yüzünden husumetli olduğu 3 kişiyi öldürdükten sonra, aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Dokuma atölyesi sahibi bekar Hüseyin Arslan, dün saat 20.00 sıralarında, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği evli ve 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün Küçükdere Mahallesi'ndeki evine gitti. Küçük ile Arslan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Arslan, yanında taşıdığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, Arslan'ı aramaya başladı. Bu sırada Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisin zanlıyı arama çalışmaları sürürken, Denizli- Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, ölen kişinin Arslan olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurarak, yaşamına son verdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ÖNCE 2 KARDEŞİ İŞ YERİNDE ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Küçükdere Mahalesi'nde Ramazan Küçük'ü öldürüp, intihar eden Hüseyin Arslan'ın, olaydan önce kendi iş yerinde 2 kardeşi öldürdüğü ortaya çıktı.

Arslan'ın iş yerine gelen çalışanları, yerde 2 kişinin cesedini bulunca polisi aradı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Arslan'ın iş yerinde bulunan kişilerin, başlarından vurularak öldürdüğü tespit edildi. Yapılan incelemede cesedi bulunanların Veli Akpınar ve kardeşi Mustafa Akpınar olduğu, iki kardeşin de Arslan tarafından, dün sabah erken saatlerde öldürüldüğü belirlendi.

Akpınar kardeşler ile Arslan arasında da alacak anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.

Arslan'ın ağabeyi Hidayet Arslan da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Hüseyin Arslan, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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