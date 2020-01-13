Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (4) - Son Dakika

Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (4)

6 saat önce

ÖLDÜRÜLEN RAMAZAN KÜÇÜK TOPRAĞA VERİLDİDenizli'nin Pamukkale ilçesinde öldürülen 3 kişiden Ramazan Küçük'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (4), System.String[]

ÖLDÜRÜLEN RAMAZAN KÜÇÜK TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öldürülen 3 kişiden Ramazan Küçük'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Küçük'ün naaşı, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Küçükdere Camisi'nde tören düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazının ardından Küçük, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Küçük'ün eniştesi Nuri Kahraman, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Aralarında alacak verecek meselesi varmış. Dün akşam tartışmışlar. Ramazan'ı tabancayla öldürmüş. 2 çocuğu babasız kaldı. Yaşanan olaya hepimiz çok üzüldük" dedi.

Veli- Mustafa Akpınar kardeşler ile Ramazan Küçük'ü öldürdükten sonra intihar eden Hüseyin Arslan için Merkezefendi ilçesi Hilal Camisi'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Arslan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.


Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:22 Kaynak: DHA
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