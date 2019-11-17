Denizli'de alacak kavgası: 3 yaralı
6 saat önce
Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda aralarında alacak meselesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan M.M.A.P, M.H. ile Z.M.R. darp sonucu hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis 5 kişiyi gözaltına aldı.
Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı