Alkollü sürücüyü araçtan indirmeye çalışan polis kolunu köpeğe kaptırdı - Son Dakika
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Alkollü sürücüyü araçtan indirmeye çalışan polis kolunu köpeğe kaptırdı

01.09.2022 09:40
Alkollü sürücüyü araçtan indirmeye çalışan polis kolunu köpeğe kaptırdı

Denizli'de alkollü sürücünün engel olmaması sonrası Dogo Arjantin cinsi köpeğinin polisi ısırma anı kameraya yansıdı.

Denizli'de alkollü sürücünün engel olmaması sonrası Dogo Arjantin cinsi köpeğinin polisi ısırma anı kameraya yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; vatandaşın ihbar ettiği 20 AH 990 plakalı otomobil, trafik polisleri tarafından Saltak Caddesi üzerinde durduruldu. 2.86 promil alkollü olan sürücü Arda T., dışarı çıkarılmak istediği an polise direndi ve arka koltukta bulunan Dogo Arjantin cinsi köpeği polis memuru S.Ö.'yü kolundan ısırdı. Sürücünün köpeğinin ısırmasına engel olmadığı olay yerine takviye ekip sevk edildi.

Defalarca alkollü araç kullanmış

Olay yerine giden güvenlik güçleri alkollü sürücüyü gözaltına alırken, yaralı polis memuru ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyuşturucu iğne ile sersemleştirilen yasak ırk köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan 2034 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenilen Arda T.'nin, defalarca alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi. Kolundan köpeğin ısırması sonrası yaralanan polis memuru S.Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay anı kamerada

Polis memurunun köpeğin ısırması sonucu yaralandığı olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka araçtan kaydedilen görüntülerde, polisin sürücüyü indirmeye çalıştığı esnada köpeğin ısırması ve vatandaşların yardıma koşup polis memuruna yardım etmesi yer alıyor. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Arjantin, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücüyü araçtan indirmeye çalışan polis kolunu köpeğe kaptırdı - Son Dakika

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