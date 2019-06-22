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Denizli'de alt geçitte akıl almaz kaza

1 saat önce

Denizli'de alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girerken, çarpışmanın etkisiyle üst üste çıkan araçlarda 1 kişi yaralandı.

Denizli'de alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girerken, çarpışmanın etkisiyle üst üste çıkan araçlarda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli- Antalya kara yolu üçgen köprülü kavşakta meydana geldi. Delikliçınar alt geçidinde yaşanan kazada iddialara göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 SN 203 plakalı otomobil, önünde seyreden 20 AU 707 Hüseyin D. idaresindeki lüks araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek Mustafa M.'nin kullandığı 20 ASN 18 ve Ferhat T. yönetimindeki 20 ST 780 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle lüks araç otomobillerin üstüne çıktı. Akıllara durgunluk veren kazanın ardından olaya neden olan 20 SN 203 plakalı otomobilin şoförünün olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı öne sürüldü. Kazada sürücülerden Hüseyin D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, herhangi başka bir olumsuzluğun yaşanmaması için araçlarda güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası Denizli-Antalya karayolu tek taraflı olarak ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Osman Başpınar/İHA)
Denizli'de alt geçitte akıl almaz kaza
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Antalya, Denizli, Güncel
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