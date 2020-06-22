Denizli'de alt geçitten geçemeyen gemi yüklü tır, trafiğin aksamasına neden oldu - Son Dakika

Alt geçitten çıkarılan ve yan yola alınan tırın sürücüsüne, trafiği tehlikeye düşürmekten ve fazla yük taşımaktan 1352 lira ceza kesildi.

Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde olan teknenin 4,80 metre yüksekliğindeki alt geçide sığmaması üzerine tırın arkasındaki artçı takip aracı sürücüsü polis ekiplerinden yardım istedi.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde tır üstünde taşınan balıkçı teknesi, alt geçide sığmayınca trafikte aksamaya neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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