Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığınca "altın bebek dostu il" ödülüne layık görülmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığınca, Denizli'nin, dün "Altın Bebek Dostu İl" ödülüne layık bulunduğunu belirtti.

Anne sütüne ve emzirmenin önemine değinen Öztürk, bu konuda Denizli'de yapılan çalışmaları hatırlatarak, şöyle dedi:

"Sağlık Bakanlığımızca yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamında yapılan değerlendirmeler ile ilimizde mevcut üniversite, kamu, özel hastanelerimizin hepsi ve aile hekimlerimizin yüzde 98'i bebek dostu hastane unvanına sahiptir. Yine ilimizde 3 hastanemiz Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, Bakanlığımızca 'Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım' unvanı ile ödüllendirildi. Hedefimiz Altın Bebek Dostu İl unvanını alabilmekti ve artık ilimize bu unvanı da kazandırmış olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de anne bebek sağlığı üzerinde önemle durmaya devam edeceğiz."