Denizli'de alzaymır hastası yaşlı adam kayboldu
1 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kişi için arama çalışması başlatıldı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:24 Kaynak: AA
'nin Tavas
ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Karahisar
Mahallesi'nde oturan 87 yaşındaki alzaymır hastası Musa Yanbaş, öğle saatlerinde evden ayrıldı.
Yanbaş'ın evde olmadığını fark ederek arayan ailesi, yaşlı adamı bulamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerine durumu bildirdi.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
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