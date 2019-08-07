Son Dakika Haberleri: Denizli'de alzaymır hastası yaşlı adam kayboldu
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Denizli'de alzaymır hastası yaşlı adam kayboldu

1 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kişi için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de alzaymır hastası yaşlı adam kayboldu, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Karahisar Mahallesi'nde oturan 87 yaşındaki alzaymır hastası Musa Yanbaş, öğle saatlerinde evden ayrıldı.
Yanbaş'ın evde olmadığını fark ederek arayan ailesi, yaşlı adamı bulamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine durumu bildirdi.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Karahisar, Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:24 Kaynak: AA
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