Denizli'de 'Amatör Liglere' kar engeli - Son Dakika

Denizli'de dün geceden itibaren başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası nedeniyle bugün ve hafta sonu oynanacak olan amatör maçların ertelendiği belirtildi.



Denizli'de dün geceden itibaren yağan ve etkili olan kar yağışı kentte amatör futbol müsabakalarını da etkiledi. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Denizli Şubesinden (ASKF) yapılan açıklamada, bugün ve hafta sonu oynanacak olan 48 amatör lig ve kümelerdeki futbol müsabakalarının ilçelerde dahil olmak üzere ileri bir tarihe ertelendiğini kaydedildi.



Ertelenen müsabakaların 14-15-16 Şubat ta oynanacağını ifade edildi. Ayrıca ASKF 2. Amatör Lig küme kura çekiminin ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, yol ve ulaşım durumları dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. - DENİZLİ