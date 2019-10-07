Denizli'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı

Denizli'de amatör sporlara ilgiyi artırmak için her yıl kutlanan 'Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası' kortej yürüyüşüyle başladı. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, kentte 52 branşta 142 bin 688 lisanslı sporcunun olduğunu ifade etti.



Yürüyüş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) koordinesinde yapıldı. Vilayet Meydanı'ndan başlayan etkinlik, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe İbanoğlu'nun yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne sporcular sportif faaliyetlerde giyindikleri kıyafetleri ile katıldı. Amatör spora gönül verenlerinde eşlik ettiği programın devamında tekvando ve güreş gösterisi yapıldı.



Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İbanoğlu, kentteki sporcu sayısının geçmiş yıllara göre yüzde 25 oranında arttığını söyledi. İbanoğlu, kentte 52 branşta 142 bin 688 lisanslı sporcu, 37 spor kulübü, 91 milli sporcu, 30 engelli spor kulübünde 773 sporcu bulunduğunu belirtti.



"Sporda başarı ancak amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayış ile mümkündür"



Amatör sporlara ilgiliyi arttırmak ve farkındalık oluşturmak için 'Amatör Spor Haftası' etkinliklerinin yapıldığını söyledi. "Amatör spor branşları sağlıklı, çalışkan, mutlu ve ahlaklı ve ülkesini seven iyi bireyler yetişmesine milli spor bilincinin oluşması için büyük bir araçtır. Sporda başarı ancak amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayış ile mümkündür. Fedakarlık yapılmadan başarı ortaya çıkmaz" dedi. Etkinlik çeşitli gösterilerin sergilenmesinin ardından sona erdi. - DENİZLİ