Son Dakika Haberleri: Denizli'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
Son Dakika Güncel Denizli'de 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri başladı

Denizli'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

1 saat önce

Denizli'de Amatör Spor Haftası, kortej yürüyüşü ve herkes için spor etkinliğiyle başladı.

Denizli'de

Denizli'de Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası, kortej yürüyüşü ve herkes için spor etkinliğiyle başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli Valiliği önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona erdi.


Yürüyüş sonunda stadyumda farklı branşlardan sporcular gösteri müsabakaları yaptı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, yaptığı açıklamada, haftayı il genelinde geniş bir katılımla kutladıklarını belirterek, birçok spor dalında müsabakalar yapılacağını ve sporun öneminin anlatılacağını aktardı.

Amaçlarının amatör sporun tüm kamuoyuna duyurulması, sporculara bildirilmesi ve lisanslı sporcu sayısını arttırmaya yönelik çalışma yapılması olduğunu kaydeden İbanoğlu, "Amatör spor branşları sağlıklı, çalışkan, mutlu, ahlaklı ve ülkesini seven iyi bireylerin yetişmesine ve milli bir spor kültürü oluşturulmasına yardımcı olmak için büyük bir araçtır. Sporda başarı ancak amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayışla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

İbanoğlu, amatör sporcu sayısında yüzde 25'lik bir artışın olduğuna değinerek, 13 takımın profesyonel liglerde mücadele ettiğini kaydetti.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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