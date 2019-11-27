Son Dakika Haberleri: Denizli'de ameliyat edilen kadının karnından 3,7 kilogramlık kitle çıktı
Son Dakika Sağlık Denizli'de ameliyat edilen kadının karnından 3,7 kilogramlık kitle çıktı - Son Dakika

Denizli'de ameliyat edilen kadının karnından 3,7 kilogramlık kitle çıktı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 3,7 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Denizli'de ameliyat edilen kadının karnından 3,7 kilogramlık kitle çıktı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 3,7 kilogramlık kitle çıkarıldı.


Kentteki bir özel hastaneden yapılan açıklamaya göre ilçede yaşayan 25 yaşındaki Kezban Gözebe, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastanenin dahiliye servisinde muayene oldu.


Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör'ün yaptığı tetkiklerde karnında kitle tespit edilen hastaya, Dr. Nazmi Yaşar Sayım tarafından operasyon yapıldı.


Operasyonda Gözebe'nin karnından 3 kilo 736 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doktor Sayım, bilgisayarlı tomografide karnın sol yarısını neredeyse tamamen kaplayan yaklaşık 36 santimetre boyutlarında bir kitle tespit ettiklerini belirtti.

Kitleyi başarılı bir operasyonla aldıklarını anlatan Sayım, "Kitle göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran diyafram dediğimiz yerden başlayıp aşağıya kasık bölgesine uzanan oldukça büyük boyutlardaydı. Hasta ameliyatın ardından sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Hasta Gözebe ise sağlığına kavuştuğu için doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

Pamukkale, Denizli, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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