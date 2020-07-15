Denizli'de anıt mezarların bulunduğu tarla sit alanı ilan edildi - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde anıt mezar ve yazıtların bulunduğu alan, arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Kızılyaka Mahallesi Kalaycıönü mevkisindeki bir tarlada Roma dönemine ait anıt mezar, yazıt ve tarihi blok kesme taşların bulunması üzerine bölgede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Denizli Müze Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Sahayla ilgili hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan raporda bölgenin sit alanı ilan edilmesi yönünde görüş bildirildi.

Kurul, yaptığı incelemenin ardından söz konusu sahanın 1. ve 3. derece sit alanı olarak tescillerinin uygun olduğuna karar verdi.