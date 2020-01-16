Denizli'de anne ve kızı sobadan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de anne ve kızı sobadan zehirlendi - Son Dakika

Denizli'de anne ve kızı sobadan zehirlendi

19 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde sobadan zehirlenen anne ve kızı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Denizli'de anne ve kızı sobadan zehirlendi, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde sobadan zehirlenen anne ve kızı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.


Olay, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne Kezban Azak ve kızı Şerife Aksoy, iddialara göre, soba sönmek üzereyken içerisine tekrardan odun atan anne ve kızı belli bir süre sonra bilinçlerini kaybettiği belirtildi. O sırada sobada alev alan odun çok fazla yandığı için baca yangınına neden oldu. Bunu gören vatandaşlar jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından anne ve kızı yarı baygın olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Öte yandan, anne ve kızının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. - DENİZLİ

İtfaiye, Denizli, Anne, Çal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:04 Kaynak: İHA
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